Прогноз на бой UFC Ян Блахович — Магомед Анкалаев с коэффициентом 3.60

Представляем вашему вниманию прогноз на бой за чемпионский титул в полутяжёлой весовой категории UFC Ян Блахович — Магомед Анкалаев.
Ставка: победа Яна Блаховича за 3.60.
Смена статуса боя вряд ли сильно поменяет настрой участников. Желание выиграть у обоих бойцов будет запредельное. Блахович понимает, что его время уходит и другого шанса заполучить пояс, скорее всего, не будет. Анкалаев проделал огромную работу, чтобы наконец добраться до титульника, он тоже будет максимально сконцентрирован.
Конечно, Анкалаева считают фаворитом, он моложе и техничнее своего соперника. Боец из Дагестана всесторонне развит и уже не раз доказывал свой уровень в октагоне. Явных слабых мест у Магомеда практически нет, в какой-то степени это боец новой формации, которая всегда лучше старой.
За плечами Блаховича огромный опыт и классная форма, как для его возраста. Анкалаев как-то резко перескочил от боёв с середняками и «сбитыми лётчиками» к титульным поединкам. Такой переход может сыграть злую шутку с дагестанцем.
Блаховича явно недооценивают, а это хороший повод рискнуть и поставить на андердога, тем более поляку не привыкать подходить к бою в таком статусе. Предлагаем поставить на победу Яна Блаховича с коэффициентом 3.60.
Экспресс с коэффициентом 7.09.
Прогноз Виктора Немкова на бой Анкалаев — Блахович на UFC 282.
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