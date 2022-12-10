«Даллас» — «Детройт»: прогноз на матч НХЛ 10 декабря 2022 года

Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Даллас» — «Детройт».

Ставка: победа «Далласа» с форой (-2.5) за 3.25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Даллас» неудачно провёл последние три встречи. Хоккеистам «звёзд» пришлось дважды играть дополнительное время. «Миннесоте» Капризова подопечные Питера Дебура уступили в голевой перестрелке — 5:6. Российский форвард «Уайлд» и лучший снайпер «Далласа» Джейсон Робертсон забросили по шайбе и реализовали послематчевые буллиты. Решающий промах допустил Роопе Хинц. По итогам 27 матчей хозяева набрали 35 очков и занимают третье место в Западной конференции.



«Детройт» проиграл в четырёх из шести последних матчей и значительно ухудшил своё турнирное положение. После 26 встреч «Ред Уингз» находятся на восьмой строчке Востока. Подопечные Дерека Лалонда записали в актив 31 очко. В последней встрече «красные крылья» уступили на выезде «Флориде» — 1:5. Соперник перебросал хоккеистов «Детройта» почти в два раза — 41 на 20. Это позволило «Пантерз» доминировать и во втором периоде решить исход матча в свою пользу.

«Даллас» первой из команд Западной конференции перешёл отметку в 100 заброшенных шайб. Хоккеисты «Старз» в большом количестве создают и реализуют голевые моменты. Отметим, что «Даллас» выиграл у «Детройта» в восьми последних очных матчах на домашней арене. Перспективно выглядит ставка на победу «Далласа» с форой (-2.5) за 3.25.

Экспресс с коэффициентом 7.09.

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