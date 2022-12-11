Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты оценили шансы Овечкина сократить отставание от Горди Хоу

Эксперты оценили шансы Овечкина сократить отставание от Горди Хоу
Комментарии

12 декабря состоится матч НХЛ «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 3:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Джетс» в основное время можно с коэффициентом 2.24, а успех «Кэпиталз» идёт за 2.85. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34.

Овечкин близок к тому, чтобы побить результат Горди Хоу по голам до новогодних праздников. Александру осталось забросить всего пять шайб, чтобы повторить его достижение.

На гол Овечкина букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 1.80. Если Александр оформит дубль, то сократит отставание от Горди Хоу до трёх шайб. Ставки на дубль россиянина принимаются с коэффициентом 2.55.

Экспресс с коэффициентом 7.10.

Прервалась рекордная результативная серия Кирилла Капризова в НХЛ.

Ротенберг: я много чему научился у Знарка за эти годы.

Фёдоров раскритиковал новый лимит на легионеров в КХЛ.

Василевский — первая звезда матча «Тампы» с «Флоридой».

«Виннипег» — «Вашингтон». Овечкин отдаляется «Виннипег» — «Вашингтон». Овечкин отдаляется
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022