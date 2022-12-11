Эксперты оценили шансы Овечкина сократить отставание от Горди Хоу

12 декабря состоится матч НХЛ «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 3:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Джетс» в основное время можно с коэффициентом 2.24, а успех «Кэпиталз» идёт за 2.85. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34.

Овечкин близок к тому, чтобы побить результат Горди Хоу по голам до новогодних праздников. Александру осталось забросить всего пять шайб, чтобы повторить его достижение.

На гол Овечкина букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 1.80. Если Александр оформит дубль, то сократит отставание от Горди Хоу до трёх шайб. Ставки на дубль россиянина принимаются с коэффициентом 2.55.

Экспресс с коэффициентом 7.10.

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