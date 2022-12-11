«Виннипег» — «Вашингтон». Овечкин отдаляется

Ови осталось пять шайб до рекорда Горди Хоу, но, несмотря на его статистику, команда всё дальше от плей-офф.

12 декабря состоится матч НХЛ «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Джетс» в основное время можно с коэффициентом 2.24, а успех «Кэпиталз» идёт за 2.85. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз» 12 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.90, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Виннипег» — «Вашингтон» (12.12.2022)

Пока весь мир наблюдает за чемпионатом мира по футболу, 12 декабря в Национальной хоккейной лиге проходят интересные события. Отдельное внимание стоит уделить матчу «Виннипега» и «Вашингтона», который пройдёт на льду «Канада Лайф-центра» в Виннипеге. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Виннипег» отлично проводит последний отрезок, на счету команды лишь два поражения в последних 11 играх. Накануне канадцы обыграли «Чикаго» (3:1). Они забросили по шайбе в каждом периоде. Джош Моррисси отметился ассистентским дублем. Так что команда в полном порядке.

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Таким образом, «Виннипег» наступает на пятки «Вегасу», который лидирует в Западной конференции. У «Джетс» 37 очков в 26 играх, а в запасе есть ещё два матча. Так что дела идут отменно, а явных проблем в составе нет. Джош Моррисси набрал 30 очков в 26 играх, а Пьер-Люк Дюбуа — 28 очков в 26 встречах.

«Вашингтон» накануне дома обыграл «Сиэтл» (4:1), а Александр Овечкин забросил шайбу, ставшую для него 796-й в карьере. До Горди Хоу осталось всего пять голов! Отметился передачей Евгений Кузнецов, который был в ассистентах у Ови. На его счету теперь 21 очко в 28 играх. Это третья победа команды кряду, а теперь впереди выезд.

Статистика игр в гостях у подопечных Питера Лавиолетта не впечатляет — всего пять побед в 16 играх. Впрочем, клуб поднялся на 11-ю строчку в Восточной конференции, набрав 30 очков в 29 встречах. Пусть до зоны плей-офф остаётся ещё три очка, но дело сдвинулось с мёртвой точки.

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История очных встреч соперников насчитывает всего 27 матчей, из которых «Вашингтон» выиграл в 17, при 10 победах «Виннипега». Преимущество невесомое, плюс в последних пяти встречах в Виннипеге у хозяев было три победы, но лишь две в основное время. Фаворита выделить трудно, слишком уж статистика близкая.

К этому ещё и добавляется, что «Виннипег» дома выиграл 10 из 13 игр текущего сезона. Показатель отменный, поэтому для Овечкина такой соперник представляет проблемы. Хотя «Кэпс» сейчас и на подъёме. Впрочем, даже эксперты отдают предпочтение хозяевам.

С учётом статистики мы склоняемся к тому, что ставка на победу хозяев здесь оптимальна. Победу «Виннипега» с форой (0) оценили коэффициентом 1.70. Гости наверняка постараются устроить сладкую жизнь хозяевам, упрутся. Однако пока на выезде с сильным соперником «Вашингтон» не показывает нужный хоккей. Пусть и морально команда на подъёме.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Виннипег» — «Вашингтон» 12 декабря 2022 года

Ови и команда отменно проводят последний отрезок, но календарь им мешает. Снова гостевой матч сразу после домашней встречи — перестроиться трудно. Плюс соперник за последнее время сильно прибавил и является одним из лидеров Запада. В очных встречах же фаворита выделить трудно, но гости пока ещё не готовы к такому сопернику. Поэтому проверим ставку на хозяев.

Ставка: победа «Виннипега» с форой (0) за 1.70.

Экспресс с коэффициентом 7.50.

Ротенберг: я много чему научился у Знарка за эти годы.

Эллер: мы были удивлены, что у Овечкина всего 52 гола в пустые ворота.

Овечкину осталось всего пять шайб до рекорда Горди Хоу.

Морозов: ни у одного клуба КХЛ нет финансовых задолженностей.