Емельяненко — Коваленко: дата боя, где покажут онлайн, коэффициенты и прогнозы

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт поединок с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Бой состоится 16 декабря в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Посмотреть поединок бойцов можно будет на телеканале «РЕН ТВ» не ранее 23:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты оценили шансы соперников и считают фаворитом Святослава Коваленко. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.42.

Победа Александра Емельяненко оценена коэффициентом 2.80.

В последнем поединке Емельяненко встречался с соотечественником — Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.

Экспресс с коэффициентом 7.10.

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