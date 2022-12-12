Емельяненко — Коваленко: дата боя, где покажут онлайн, коэффициенты и прогнозы

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт поединок с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Бой состоится 16 декабря в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
Посмотреть поединок бойцов можно будет на телеканале «РЕН ТВ» не ранее 23:00 мск.
Эксперты оценили шансы соперников и считают фаворитом Святослава Коваленко. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.42.
Победа Александра Емельяненко оценена коэффициентом 2.80.
В последнем поединке Емельяненко встречался с соотечественником — Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.
Экспресс с коэффициентом 7.10.
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