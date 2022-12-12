Прогноз на матч Сегунды «Алавес» — «Леванте» с коэффициентом 3.62

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Сегунды «Алавес» — «Леванте».



Ставка: «Алавес» не проиграет и ТМ 1.5 за 3.62.



Обе команды только в прошлом сезоне вылетели из элитного испанского дивизиона и теперь очень жаждут вернуться. Впрочем, пока у них это получается не так хорошо, как того бы хотелось. «Алавес» угодил в первую относительно серьёзную полосу неудач – у него два поражения подряд, чего в Сегунде до сих пор не было. Команда упустила возможность ворваться на первое место и даже закрепиться на нём.



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Важно, что в двух последних играх хозяева пропустили сразу пять мячей, хотя по качеству обороны у них одни из лучших показателей лиги. Но всему есть объяснения, и главным образом стоит отметить, что «Алавес» не слишком хорошо играет на выезде – все три поражения в сезоне были допущены в гостях. В девяти домашних встречах он не только ни разу не уступил, но и никогда не пропускал больше одного мяча. Хотя и сам забивал больше одного лишь в трёх случаях.



«Леванте» нынче гораздо стабильнее, ведь у него третья лучшая оборона лиги и беспроигрышная серия в 10 матчей. Тем не менее в четырёх предыдущих играх победить удалось лишь раз, а также не получалось забить больше одного гола. Таким образом, нам предстоит увидеть равную и очень нерезультативную игру – на ничью можно поставить с коэффициентом 2.99. Однако «Алавес» слишком хорош дома в матчах с «Леванте», поэтому предлагаем ещё одну ставку – «хозяева не проиграют и тотал меньше 1.5 мяча» за 3.62.



Экспресс с коэффициентом 9.61.



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