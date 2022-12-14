Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Прогноз на матч НХЛ «Оттава» — «Монреаль»

Прогноз на матч НХЛ «Оттава» — «Монреаль»
Комментарии

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» — «Монреаль».

Ставка: победа «Оттавы» за 1.94.

«Оттава» на данный момент занимает четвёртое место с конца, если сравнивать все команды Восточной конференции. Но в последнее время «сенаторы» находятся в отличной форме – шесть побед в девяти матчах. И только две встречи были проиграны в основное время.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Оттава» готовится к дерби с «Монреалем» в отличном настроении – после побед 3:2 над «Нэшвиллом» и 3:0 над «Анахаймом». В последнем матче голевой передачей отметился российский защитник Никита Зайцев. Это второе его набранное очко в сезоне (за 13 игр).

У нападающего «Монреаля» Евгения Дадонова постепенно проклёвывается игра, но статистика не очень впечатляет – 1+2 в последних пяти матчах. Всего у российского форварда 2+3 в 24 играх сезона.

«Монреаль» крайне нестабилен и чередует победы и поражения. В сражении с «Оттавой» отдадим предпочтение хозяевам. «Сенаторы» победили в шести подряд очных встречах, включая четыре предсезонных матча. В пяти из шести этих встреч забрасывалось не менее семи шайб. Поставить на победу «Оттавы» и тотал больше 6.5 шайбы можно с коэффициентом 4.05. При регистрации вас ждёт выгодный приветственный бонус. Но и без дополнительных условий на победу хозяев дают неплохой коэффициент — 1.94.

Экспресс с коэффициентом 4.16.

«Вашингтон» поменял логотип команды в честь 800-й шайбы Овечкина в НХЛ.

Овечкин в 18 сезонах подряд забросил не менее 20 шайб в НХЛ.

50-летний Ягр снова вышел на лёд. В Чехии совсем всё плохо.

«Оттава» — «Монреаль». «Канадиенс» почувствуют себя проклятыми «Оттава» — «Монреаль». «Канадиенс» почувствуют себя проклятыми
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022