Прогноз на матч НХЛ «Оттава» — «Монреаль»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» — «Монреаль».
Ставка: победа «Оттавы» за 1.94.
«Оттава» на данный момент занимает четвёртое место с конца, если сравнивать все команды Восточной конференции. Но в последнее время «сенаторы» находятся в отличной форме – шесть побед в девяти матчах. И только две встречи были проиграны в основное время.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Оттава» готовится к дерби с «Монреалем» в отличном настроении – после побед 3:2 над «Нэшвиллом» и 3:0 над «Анахаймом». В последнем матче голевой передачей отметился российский защитник Никита Зайцев. Это второе его набранное очко в сезоне (за 13 игр).
У нападающего «Монреаля» Евгения Дадонова постепенно проклёвывается игра, но статистика не очень впечатляет – 1+2 в последних пяти матчах. Всего у российского форварда 2+3 в 24 играх сезона.
«Монреаль» крайне нестабилен и чередует победы и поражения. В сражении с «Оттавой» отдадим предпочтение хозяевам. «Сенаторы» победили в шести подряд очных встречах, включая четыре предсезонных матча. В пяти из шести этих встреч забрасывалось не менее семи шайб. Поставить на победу «Оттавы» и тотал больше 6.5 шайбы можно с коэффициентом 4.05. При регистрации вас ждёт выгодный приветственный бонус. Но и без дополнительных условий на победу хозяев дают неплохой коэффициент — 1.94.
Экспресс с коэффициентом 4.16.
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