Франция — Марокко: кто победил и вышел в финал ЧМ-2022, как сыграли, забил ли Мбаппе

14 декабря состоялся второй полуфинальный матч чемпионата мира, в котором играли сборные Франции и Марокко. Команды встретились на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Встреча завершилась победой французов 2:0.



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Французы быстро вышли вперёд благодаря быстрому голу, который случился на 5-й минуте встречи. После удара Килиана Мбаппе мяч рикошетом полетел в сторону защитника Тео Эрнандеса, который в акробатическом трюке ударил по летящему мяч точно по воротам – 1:0. В последующие минуты команды обменялись острыми атаками и ударили по разу в каркас ворот.



Во втором тайме марокканцы владели мячом и пытались взломать оборону французской сборной, но та мастерски отражала все атаки. В конце концов французы сумели воспользоваться одной из своих многочисленных контратак. На 80-й минуте трёхцветные прошли по левому флангу в сторону штрафной Марокко, Килиан Мбаппе обыграл несколько защитников и отдал пас низом на Рандаля Коло Муани, который замкнул мяч в пустые ворота – 2:0. В оставшееся время матча марокканские футболисты пытались спасти встречу, но Франция удержала победный счёт 2:0 и вышла в финал чемпионата мира по футболу.



В решающем матче Франция 18 декабря сыграет с Аргентиной. Марокко поборется с Хорватией за третье место.



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