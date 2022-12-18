«Вашингтон» — «Торонто»: результат матча, какой счёт, авторы голов, как сыграл Овечкин

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс».

Игра завершилась победой хозяев льда – 5:2.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хет-триком в составе победителей отметился шведский защитник Эрик Густафссон, ещё по шайбе на свой счёт записали Тревор ван Римсдайк и Гарнет Хэтэуэй. Российский нападающий Евгений Кузнецов по ходу матча сделал две результативные передачи. Его соотечественник Александр Овечкин результативными действиями отметиться не сумел.

У гостей забивали Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс.

Напомним, в предыдущем матче «Вашингтон» уступил «Далласу» со счётом 1:2, а «Торонто» — «Рейнджерс» со счётом 1:3.

Александр Овечкин по-прежнему находится в одной шайбе от повторения результата Горди Хоу (801 гол).

Экспресс с коэффициентом 5.23.

Тротц: Овечкин гордится тем, что он из России.

Жамнов: в начале матча был сумбур, много потерь в средней зоне.

Сергей Фёдоров и Алексей Яшин включены в Зал славы отечественного хоккея.

НХЛ может увеличить число матчей в регулярном чемпионате до 84.