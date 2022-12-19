Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка португальской лиги «Спортинг» — «Брага».
Ставка: обе забьют за 1.65.
В турнирной таблице Примейры «Спортинг» идёт вслед за «Брагой», отставая от принципиального соперника на три очка. За 13 туров «львы» проиграли в четырёх матчах и раз сыграли вничью — с «Брагой» (3:3), а в остальных восьми встречах добились максимального результата. С 25 очками в активе они располагаются на четвёртой строчке.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Команда Рубена Аморима контролирует мяч в среднем 64,5 и активно играет у штрафной соперников — игроки выполняют по 16,7 удара, из которых 6,1 приходятся в створ ворот. Педру Гонсалвеш и одноклубники за 13 игр забили 26 голов. К текущей встрече «Спортинг» подходит в хорошей форме. Команда выиграла в пяти последних матчах с суммарным счётом 18:1, и при поддержке родных трибун готова развить победную серию.
«Брага» под руководством Артура Жорже, сменившего на посту Карлуша Карвальяла, активнее и эффективнее своего соперника действует в атакующем блоке. Контратакующая игровая модель после перехода на схему 4-4-2 приносит свои плоды. Игроки выполняют по 10,4 перехвата мяча (шестой показатель) и активно разгоняют фланговые атаки. Они перегружают левую бровку, на которой действуют Рикарду Орта и Витор Оливейра.
Футболисты наносят по 19,7 удара (из них 7,2 приходятся в створ) и забили 29 голов. Симон Банза и Витор Оливейра — лучшие бомбардиры команды. Они забили по пять голов. При таких раскладах рекомендуем ставку «обе забьют» за 1.65.
Экспресс с коэффициентом 10.03.
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