«Динамо» — «Спартак»: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, счёт

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в единственном матче игрового дня регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Динамо» принимало «Спартак». Победу в матче со счётом 5:2 одержали хозяева.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На пятой минуте счёт в матче открыл форвард бело-голубых Джордан Уил с передачи Бреннана Менелла. Спустя минуту преимущество хозяев удвоил Павел Кудрявцев с передач Джордана Уила и Бреннана Менелла. На 17-й минуте первого периода сократил отставание в счёте Максим Чудинов.
Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
В начале третьего периода защитник «Динамо» Кирилл Готовец за 22 секунды оформил дубль и сделал счёт 4:1. На 12-й минуте третьего периода вторую шайбу гостей в матче забросил Шейн Принс с передачи Александра Хохлачёва. В конце матча окончательный счёт установил Максим Джиошвили, забив в пустые ворота.
Экспресс с коэффициентом 7.66.
Нападающий Сошников подписал контракт с челябинским «Трактором».
Сергей Шумаков расторг контракт с «Трактором».
Защитник Журавлёв вернулся из НХЛ и подписал контракт с «Ак Барсом».
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