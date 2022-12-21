«Салават Юлаев» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Амур».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» и ТМ 6.5 за 1.80.
Начнем с того, что соперники в этом сезоне встречались трижды. И это были весьма нетривиальные матчи, поскольку все три раза победили гости. Но поскольку два матча игрались в Хабаровске, то, значит, у «Салавата» две победы, а у «Амура» пока только одна.
Лучшие прогнозы на сегодня.
После поражения в предыдущем туре от «Авангарда» показатель «Салавата» в целом по сезону немного приземлился и теперь соответствует 62.5 процента набранных очков. При этом дома «юлаевцы» играют всё равно хуже, чем на выезде, набирая лишь 57.5 процента очков (или 1.15 очка в среднем за матч) при домашней разнице заброшенных и пропущенных шайб 2.50:2.20.
Да, «Салават» играет дома слабо. Но «Амур»-то на выезде играет ещё хуже. Если в целом по сезону хабаровчане набирают 48.7 процента очков, то в гостях этот показатель опускается до 34.2 процента (или 0.68 очка в среднем за матч) при выездной разнице шайб 1.68:2.89.
Иными словами, команда, играющая дома не очень, принимает команду, играющую на выезде ещё хуже. Вот, скажем, в предыдущем туре «Амура» хватило в Магнитогорске только на 50 минут, и это стоило хабаровчанам поражения в основное время. Хватит ли дальневосточников на Уфу?
На мой взгляд, не хватит, и не хватит как раз потому, что в предыдущем туре «Салават» уже проиграл дома. И на этот раз будет реваншироваться. Поэтому предполагаю не слишком обильный на голы матч, тотал которого будет меньше 6.5. И по итогам этого матча «Салават» наберёт два очка в основное время.
Экспресс с коэффициентом 13.51.
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