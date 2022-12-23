Прогноз Анатолия Емелина на встречу КХЛ «Металлург» — «Сибирь»

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Металлург» — «Сибирь».
Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.82.
«Магнитка» всё ещё под нагрузками. Проблемы возникли уже с вскрытием защиты «Амура», а в среду команда с огромным трудом обыграла «Адмирал». Сегодняшний соперник умеет сушить игру ещё лучше. Победа над лидером конференции «Автомобилистом» на его льду, да ещё и с «сухим счётом» 4:0, говорит о многом.
Вице-чемпионы увязнут в капканах и проиграют – возможно, даже за пределами основного времени. Вряд ли стоит ждать много заброшенных шайб. Ничуть не удивлюсь, если их будет три-четыре на двоих. Так что выбираю ставку тотал меньше пяти шайб».
Экспресс с коэффициентом 5.89.
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Прогноз на матч «Авангард» — «Амур» с коэффициентом 2.32.
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Прогноз на матч «Металлург» — «Сибирь» с коэффициентом 2.54.
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