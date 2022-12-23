«Витязь» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.62.
«Главное, чего ждали от «Ак Барса» после длинной паузы, – изменения в психологии игроков. Всего остального в казанском клубе хватает даже с излишком. Если у тебя на лавке косо глядят друг на друга, проблем не избежать даже с самым образцово-показательным составом.
Всё это приводит к тому, что команду практически невозможно мотивировать на заведомо более слабых соперников. «Витязь» как раз таковым и является.
Может, выкинуть фортель? А почему бы и нет? Только фортель выкинет не «Витязь», он играет как может, в свою силу, и выпрыгивает «из штанов» всё реже и реже. Фортель может выкинуть «Ак Барс». И тут уже до того, чтобы огрести, совсем недалеко, как, собственно говоря, в нынешнем сезоне уже неоднократно с казанцами бывало.
Все эти логические построения рушит один небольшой факт. После выхода с каникул подмосковная команда в двух матчах забросила всего одну шайбу, а пропустила восемь. То есть забивать некому, в обороне – проходной двор. С такой защитой, боюсь, даже играющий вполноги «Ак Барс» запросто может забросить на шайбу-две больше. Особенно если свой вратарь сработает прилично.
Поэтому захожу на весьма скромный и интеллигентный прогноз – в первую очередь из-за большого количества возможных вариантов, почти все из которых зависят от «Ак Барса». Предположу достаточно средний матч, даже склоняющийся к низовому, с тоталом, не превышающим 6.5 шайбы. По итогам этого матча «Ак Барс» должен выиграть в основное время».
Экспресс с коэффициентом 6.89.
Билялетдинов возглавит «Ак Барс».
Прогноз на матч «Витязь» — «Ак Барс» с коэффициентом 2.00.
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