Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Айлендерс» — «Флорида».

Ставка: победа «Флориды» за 2.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Айлендерс» играет в Нью-Йорке второй день подряд. Причём предыдущая встреча была не абы какой, а «битвой за Нью-Йорк» на «Мэдисон Сквер Гарден», в которой победили «Рейнджерс» (5:3). Встреча выдалась очень драматичной – «Айлендерс» трижды выходили вперёд, но упустили победу.

Вратарь «островитян» Илья Сорокин, который заменяет травмированного Семёна Варламова, проиграл в своём седьмом матче подряд.

«Флорида» смотрела эту игру уже в гостинице. У неё были лишние сутки отдыха, которое хоккеисты потратили на долгое путешествие из Майами до Нью-Йорка. «Пантеры» в своём предыдущем матче с «Нью-Джерси» проиграли со счётом 2:4. Три из четырёх шайб пропустил Сергей Бобровский. Это поражение стало для российского вратаря 11-м в 18 матчах.

Сама же «Флорида» выиграла только в двух встречах из последних семи. Зато матчи с участием «пантер», как правило, выдаются зрелищными. Ставим на победу гостей с коэффициентом 2.30 в основное время.

Экспресс с коэффициентом 7.01.

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