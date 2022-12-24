«Барыс» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» – «Автомобилист».
Ставка: «Барыс» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.20.
«Блестяще завершив предыдущую часть регулярного чемпионата 12 победами в 13 матчах, «Автомобилист» куда-то потерялся на выходе из отпуска. И сразу же проиграл два домашних матча подряд, причём оба — командам из более скромной «весовой категории» — «Адмиралу» и «Сибири».
Причём во втором матче было полное ощущение того, что екатеринбуржцы играют под большой нагрузкой, которую тренерский штаб пока не снял. Это, конечно, лишь ощущения.
В Казахстане «Автомобилисту» надо побеждать… ну, практически кровь из носу. Потому что из Астаны свердловчанам ехать сперва в Уфу, а затем в Омск. И если не обыграть «Барыс», то кого вообще тогда обыгрывать?
Выиграть у «Барыса» в Казахстане будет весьма нелегко, казахи – очень даже домашняя команда, и львиную долю своих очков она набирает именно в родных стенах. Но и невыполнимого в этой задаче нет: в начале декабря соперники уже встречались в Казахстане, и «Автомобилист» тогда не просто победил, но даже сделал это всухую.
Учитывая вышеизложенное, главным образом слабое возвращение «Автомобилиста» в сезон, прогнозирую весьма скромный на заброшенные шайбы матч с тоталом, не превышающим 6.5 шайбы. По итогам этого матча «Барыс» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время».
Экспресс с коэффициентом 5.09.
Овечкину осталось 92 гола до рекорда Гретцки.
Макдэвид первым в сезоне НХЛ забил 30 голов.
Овечкин вышел на шестое место в истории по голам в первых периодах.
- 24 декабря 2022
-
09:00
-
07:30
-
06:00
-
05:15
-
04:30
-
03:45
-
03:00
-
00:30
- 23 декабря 2022
-
23:45
-
23:00
-
22:15
-
21:30
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:30
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:45