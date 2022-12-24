«Барыс» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» – «Автомобилист».

Ставка: «Барыс» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.20.

«Блестяще завершив предыдущую часть регулярного чемпионата 12 победами в 13 матчах, «Автомобилист» куда-то потерялся на выходе из отпуска. И сразу же проиграл два домашних матча подряд, причём оба — командам из более скромной «весовой категории» — «Адмиралу» и «Сибири».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Причём во втором матче было полное ощущение того, что екатеринбуржцы играют под большой нагрузкой, которую тренерский штаб пока не снял. Это, конечно, лишь ощущения.

В Казахстане «Автомобилисту» надо побеждать… ну, практически кровь из носу. Потому что из Астаны свердловчанам ехать сперва в Уфу, а затем в Омск. И если не обыграть «Барыс», то кого вообще тогда обыгрывать?

Выиграть у «Барыса» в Казахстане будет весьма нелегко, казахи – очень даже домашняя команда, и львиную долю своих очков она набирает именно в родных стенах. Но и невыполнимого в этой задаче нет: в начале декабря соперники уже встречались в Казахстане, и «Автомобилист» тогда не просто победил, но даже сделал это всухую.

Учитывая вышеизложенное, главным образом слабое возвращение «Автомобилиста» в сезон, прогнозирую весьма скромный на заброшенные шайбы матч с тоталом, не превышающим 6.5 шайбы. По итогам этого матча «Барыс» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время».

Экспресс с коэффициентом 5.09.

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