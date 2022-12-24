«Барыс» — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.13.

Лучшие прогнозы на сегодня.

К матчу с лидером «снежные барсы» подходят, прервав свою серию из трёх побед. Подопечных Андрея Скабелки смог остановить «Авангард», выигравший в Астане со счётом 3:1. Хорошая форма «Барыса» очень быстро испортилась, попав на серьёзного соперника. Теперь есть шанс усугубить положение. Клуб три недели назад уже играл дома с командой из Екатеринбурга и не смог ничего ей противопоставить.



«Автомобилисту» пауза явно не пошла на пользу. Екатеринбуржцы проиграли после неё в обоих матчах, причём в родных стенах, где они обычно выглядели очень хорошо. Поражение во встрече с «Сибирью» со счётом 0:4 – это вообще полный провал, хоть и не первый в текущем сезоне для клуба.



По игре подопечные Николая Заварухина не выглядели совсем уж безнадёжно. У «Автомобилиста» есть возможность прибавить и снова вернуться на победную тропу. «Барыс» далеко не самый сильный соперник, даже дома казахстанцы очень часто проигрывали. Гости в последних матчах играли явно ниже своего уровня, но постоянно так продолжаться не может. Предлагаем поставить на победу «Автомобилиста» в основное время за 2.13.

Экспресс с коэффициентом 5.01.

Овечкин вышел на шестое место в истории по голам в первых периодах.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» с коэффициентом 2.05.

Сын Горди Хоу обратился к Овечкину.

Прогноз на матч СКА — «Спартак» с коэффициентом 2.29.