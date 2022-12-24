«Барыс» — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Автомобилист».
Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.13.
К матчу с лидером «снежные барсы» подходят, прервав свою серию из трёх побед. Подопечных Андрея Скабелки смог остановить «Авангард», выигравший в Астане со счётом 3:1. Хорошая форма «Барыса» очень быстро испортилась, попав на серьёзного соперника. Теперь есть шанс усугубить положение. Клуб три недели назад уже играл дома с командой из Екатеринбурга и не смог ничего ей противопоставить.
«Автомобилисту» пауза явно не пошла на пользу. Екатеринбуржцы проиграли после неё в обоих матчах, причём в родных стенах, где они обычно выглядели очень хорошо. Поражение во встрече с «Сибирью» со счётом 0:4 – это вообще полный провал, хоть и не первый в текущем сезоне для клуба.
По игре подопечные Николая Заварухина не выглядели совсем уж безнадёжно. У «Автомобилиста» есть возможность прибавить и снова вернуться на победную тропу. «Барыс» далеко не самый сильный соперник, даже дома казахстанцы очень часто проигрывали. Гости в последних матчах играли явно ниже своего уровня, но постоянно так продолжаться не может. Предлагаем поставить на победу «Автомобилиста» в основное время за 2.13.
Экспресс с коэффициентом 5.01.
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Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» с коэффициентом 2.05.
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