«Барыс» — «Автомобилист»: во сколько начало, по какому каналу покажут, прогнозы

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – «Автомобилист». Начало – в 14:00 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале KHL.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех казахстанцев оценивается в 2.97. Поставить на ничью в основное время предлагают за 4.05.

Букмекеры верят, что матч КХЛ «Барыс» – «Автомобилист» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.14.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Поставить на голы в каждом периоде можно за 1.74.

Экспресс с коэффициентом 5.30.

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