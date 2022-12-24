«Барыс» — «Автомобилист»: во сколько начало, по какому каналу покажут, прогнозы

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – «Автомобилист». Начало – в 14:00 мск.
Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале KHL.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех казахстанцев оценивается в 2.97. Поставить на ничью в основное время предлагают за 4.05.
Букмекеры верят, что матч КХЛ «Барыс» – «Автомобилист» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.14.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Поставить на голы в каждом периоде можно за 1.74.
Экспресс с коэффициентом 5.30.
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Прогноз на матч СКА — «Спартак» с коэффициентом 2.29.
Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» с коэффициентом 2.05.
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