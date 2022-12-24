«Торпедо» — «Нефтехимик»: трансляция матча, по какому каналу покажут, где смотреть онлайн

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Нефтехимик». Начало игры — в 17:00 мск.
Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале KHL.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 1.83. Успех нижнекамцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.00.
Букмекеры уверены, что матч «Торпедо» — «Нефтехимик» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.26.
Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить в букмекерских конторах пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 9.00.
Экспресс с коэффициентом 5.30.
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