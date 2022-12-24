Ислам Махачев – Александр Волкановски: дата боя, когда, где покажут, прогнозы

Официально известна дата боя между Исламом Махачевым (23-1) и Александром Волкановски (25-1). Поединок состоятся 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).

Планируется, что бой покажут по каналу «Матч!» и «Матч Боец». Кроме того, трансляцию всего карда можно будет посмотреть в UFC Fight Pass.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты назвали фаворитом российского бойца. Поставить на победу Махачева можно с коэффициентом 1.33. Шансы Волкановски аналитики оценили в 3.50. Также букмекеры дают делать ставки на ничью в поединке – за 60.0.

Волкановски, обладатель титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг), поднимется в лёгкий вес (до 70 кг), чтобы сразиться за титул Махачева.

В своём последнем бою на турнире UFC 276 в июле 2022 года Волкановски одержал уверенную победу в трилогии с американским экс-чемпионом Максом Холлоуэем и в четвёртый раз защитил титул.

Махачев на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) одолел удушающим приёмом во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру и завоевал вакантный титул.

Экспресс с коэффициентом 5.30.

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