Ислам Махачев – Александр Волкановски: дата боя, когда, где покажут, прогнозы

Официально известна дата боя между Исламом Махачевым (23-1) и Александром Волкановски (25-1). Поединок состоятся 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).
Планируется, что бой покажут по каналу «Матч!» и «Матч Боец». Кроме того, трансляцию всего карда можно будет посмотреть в UFC Fight Pass.
Эксперты назвали фаворитом российского бойца. Поставить на победу Махачева можно с коэффициентом 1.33. Шансы Волкановски аналитики оценили в 3.50. Также букмекеры дают делать ставки на ничью в поединке – за 60.0.
Волкановски, обладатель титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг), поднимется в лёгкий вес (до 70 кг), чтобы сразиться за титул Махачева.
В своём последнем бою на турнире UFC 276 в июле 2022 года Волкановски одержал уверенную победу в трилогии с американским экс-чемпионом Максом Холлоуэем и в четвёртый раз защитил титул.
Махачев на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) одолел удушающим приёмом во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру и завоевал вакантный титул.
Экспресс с коэффициентом 5.30.
16-летний сын Кадырова одержал победу в дебютном поединке в ММА.
Чимаев прокомментировал победу сына Кадырова в дебютном поединке.
Чимаев: поздравляю Эли Кадырова с ярким дебютом в ММА.
Глава RCC: вероятность организации боя Исмаилов — Штырков очень высока.
- 24 декабря 2022
-
20:30
-
19:30
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:00
-
11:15
-
10:30
-
09:45
-
09:00
-
07:30
-
06:00
-
05:15
-
04:30
-
03:45
-
03:00
-
00:30
- 23 декабря 2022
-
23:45
-
23:00
-
22:15
-
21:30
-
20:45
-
20:15
-
19:45