СКА — «Спартак»: результат матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. СКА играл на своём льду со «Спартаком».
Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.
На 37-й секунде первого периода счёт открыл хоккеист гостей Шейн Принс с передач Матвея Заседы и Александра Хохлачёва. На 13-й минуте периода Дмитрий Яшкин с передач Никиты Гусева и Александра Никишина восстановил равенство в счёте.
На шестой минуте второго периода Шейн Принс вновь вывел гостей вперёд, забив с передач Александра Хохлачёва и Данилы Квартальнова. На 11-й минуте второго периода Марат Хайруллин с передачи Александра Никишина сделал счёт 2:2.
На восьмой минуте третьего периода гол Марата Хайруллина с передач Дамира Жафярова и Никиты Гусева впервые вывел хозяев вперёд. На последней минуте периода окончательный счёт установил Дмитрий Яшкин, оформивший дубль.
Экспресс с коэффициентом 6.55.
Гришин: Емелин шикарно влился в команду, как будто сразу был с нами.
Гришин: со СКА нам удалось сыграть интересно, но совсем неудачно.
Ротенберг: импровизация и креатив позволяют получить удовольствие от игры.
Яшкин стал новым рекордсменом КХЛ, он быстрее всех забросил первые 100 шайб.
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