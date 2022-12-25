Ислам Махачев — Александр Волкановски: дата боя, где покажут, кто фаворит

Официально известна дата боя между Исламом Махачевым (23-1) и Александром Волкановски (25-1). Поединок состоится 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).
Планируется, что бой покажут по каналам «Матч!» и «Матч Боец». Кроме того, трансляцию всего карда можно будет посмотреть в UFC Fight Pass.
Эксперты считают фаворитом российского бойца. Поставить на победу Махачева можно с коэффициентом 1.33. Шансы Волкановски аналитики оценили в 3.50. Также букмекеры предлагают ставки на ничью в поединке – за 60.0.
Волкановски, обладатель титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг), поднимется в лёгкий вес (до 70 кг), чтобы сразиться за титул Махачева.
В своём последнем бою на турнире UFC 276 в июле 2022 года Волкановски одержал уверенную победу в трилогии с американским экс-чемпионом Максом Холлоуэем и в четвёртый раз защитил титул.
Махачев на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) одолел бразильца Чарльза Оливейру удушающим приёмом во втором раунде и завоевал вакантный титул.
Экспресс с коэффициентом 13.77.
Чарло: я бы победил Тима Цзю одной рукой.
Титульный бой Тима Цзю отложили из-за травмы соперника.
Промоутер Усика считает Джойса самым опасным претендентом на пояса.
- 25 декабря 2022
-
19:30
-
18:30
-
17:30
-
16:30
-
15:45
-
14:45
-
13:45
-
12:45
-
11:45
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:00
- 24 декабря 2022
-
20:30
-
19:30
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:00
-
11:15
-
10:30