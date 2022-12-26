«Брентфорд» — «Тоттенхэм»: во сколько начало, где покажут, прогнозы

26 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 15:30 мск.

На территории России встречу по телевидению не покажут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «шпор» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех «пчёл» оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Букмекеры считают, что матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Экспресс с коэффициентом 13.77.

Прогноз на матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.50.

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