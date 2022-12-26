Гарри Кейн впадёт в уныние. Каким будет матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм»

Лучший бомбардир «шпор» переживает из-за промаха на ЧМ-2022, и это мешает ему играть в футбол.

26 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «шпор» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех «пчёл» оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брентфорд» — «Тоттенхэм» 26 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» — «Тоттенхэм» (26.12.2022)

После международной паузы возобновляется чемпионат английской Премьер-лиги. На 26 декабря запланировано сразу семь встреч 17-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» встретятся местный «Брентфорд» и «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск.

«Брентфорд» здорово прибавил ещё в конце прошлого сезона, а в текущем его можно смело назвать одним из самых неуступчивых середняков АПЛ. За 15 туров «пчёлы» потерпели лишь четыре поражения, причём три из них на выезде. На домашнем стадионе они уступили лидирующему «Арсеналу» (0:3).

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Также подопечные Томаса Франка семь раз играли вничью, в том числе в игре с «Челси» (0:0). Победы они одержали во встречах с «Манчестер Юнайтед» (4:0), «Лидсом» (5:2), окрепшим «Брайтоном» (2:0) и «Манчестер Сити» (2:1). Последний случай интересен тем, что «пчёлы» нанесли на два удара в створ больше, чем «горожане».

Эрлинг Холанд оказался бессилен перед надёжной обороной «Брентфорда». По итогу главным героем матча стал Айван Тони. Нападающий отметился дублем и поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии. Сейчас на его счету 10 голов и две результативные передачи в 14 встречах.

Плохо то, что FA обвинила Тони уже в 232 нарушениях регламента ставок. Пока что у футболиста есть небольшой запас времени для того, чтобы ответить на них. Однако ситуация крайне неприятная. Впрочем, компенсирует её продление «пчёлам» контракта с Томасом Франком до лета 2027 года.

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Специалист заслуживает особой похвалы. Он привёл «Брентфорд» к выходу в АПЛ в сезоне-2020/2021, а также сделал его очень неудобным соперником даже для лидеров. Антонио Конте ждёт непростая задача. Итальянец уже пытался у руля «Тоттенхэма» перехитрить Франка в прошлом сезоне. Не получилось. Игра также проходила в Брентфорде и завершилась безголевой ничьей.

Безусловно, с тех пор многое изменилось. «Шпоры» укрепили состав, в частности заключив контракт с Ришарлисоном. На клубном уровне нападающий проявляет себя пока что не лучшим образом. За 14 матчей (10 в АПЛ и четыре в Лиге чемпионов) он забил только два мяча и отдал столько же результативных передач.

Зато бразилец засиял на чемпионате мира в Катаре. Он забил три мяча в четырёх встречах. Один из них даже был признан лучшим на турнире. Также весьма неплохо выступил на ЧМ-2022 голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис. Вместе со своей национальной командой француз добрался до финала, где его сборная драматично уступила Аргентине.

Лучший форвард «шпор» Гарри Кейн стал антигероем Англии. При счёте 1:2 нападающий не реализовал 11-метровый удар в матче 1/4 финала турнира с Францией. Он ударил выше ворот. До финального свистка счёт остался прежним. Многие поддержали форварда, отметив его вклад в других играх. Однако след после неудачи наверняка остался.

В послематчевом интервью Кейн отметил, что опустошён. Удастся ли нападающему быстро реабилитироваться после столь серьёзного удара? Вряд ли. Также стоит отметить нестабильность «шпор». Несмотря на старания Антонио Конте и усиления в межсезонье, они не лучшим образом выступили в Лиге чемпионов.

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За шесть туров группового этапа лилово-белые добыли победы в трёх матчах. При этом последний раз помогла удача на последних секундах. Клуб поймал «Марсель» на контратаке. За 15 туров в АПЛ «шпоры» добыли девять побед, что немало. Однако почти все они были одержаны в играх с явными аутсайдерами.

Незадолго до перерыва «Тоттенхэм» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2), «Ньюкаслу» (1:2) и «Ливерпулю» (тоже 1:2). Думается, в предстоящем матче «Брентфорд» как минимум не проиграет. Поставить на данный исход можно с коэффициентом 1.80. Судя по результатам на дистанции, на матчи с сильным соперниками «пчёлы» настраиваться умеют.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Тоттенхэм» 26 декабря 2022 года

У «Тоттенхэма» весьма противоречивые результаты на дистанции. Плюс один из его лидеров потерпел фиаско на ЧМ-2022. Полагаем, на домашнем стадионе при поддержке родных болельщиков «Брентфорд» не уступит «шпорам». У «пчёл» есть результативный нападающий, и даже Эрлинга Холанда они сумели остановить, грамотно сыграв от обороны. В последней личной встрече подопечные Франка сумели отнять очки у лилово-белых. Думается, история повторится.

Ставка: «Брентфорд» не проиграет за коэффициент 1.80.

Экспресс с коэффициентом 13.77.

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Прогноз на матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.50.

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Прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.46.