Прогноз на матч 17-го тура АПЛ «Челси» — «Борнмут»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч 17-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Борнмут».
Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.99.
Более месяца продолжалась пауза в розыгрыше АПЛ. «Челси» находится на крайне низком для себя турнирном месте, что раздражает болельщиков. Хозяева обосновались на девятой строчке турнирной таблицы, оставив далеко позади чемпионские амбиции в текущем сезоне. Магия Поттера сработала только в первых играх после назначения, а затем суровая действительность с ворохом проблем поставила большой знак вопроса о квалификации специалиста.
«Борнмут» лишь успешной игрой с «Эвертоном» завершил серию поражений в чемпионате. Это слабое утешение для гостей, поскольку они располагаются рядом с зоной вылета из АПЛ. Всего три очка отделяют их от опасного места. В игре команды много проблем, особенно в обороне. Об этом красноречиво говорят 32 пропущенных мяча.
«Челси» плодотворно поработал во время паузы на ЧМ-2022. По товарищеским матчам видно, как лондонцы прибавили в активности и реализации опасных моментов. Защита «Борнмута» не поставит перед ними невыполнимых задач. Рекомендуем изучить ставку на победу «Челси» с форой (-1.5) за коэффициент 1.99.
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