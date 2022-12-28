«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: ставка Германа Титова на матч НХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал свою ставку на матч НХЛ «Тампа» – «Монреаль».



Ставка: победа «Тампы» за 1.49.



«Тампа» и «Монреаль» – команды с разных хоккейных полюсов. Если «Лайтнинг» ведут борьбу за лидерство в Атлантическом дивизионе, то «Канадиенс» закрепились внизу таблицы. Стабильностью канадцы похвастаться не могут. Серии поражений чередуются единичными победами. «Монреаль» мало забивает и слабо играет в неравных составах. «Канадиенс» – худшая команда по реализации большинства в лиге.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Никаких предпосылок, чтобы «Тампа» испытала больших проблем в матче. Команда Джона Купера превосходит соперника во всех линиях: вратарской, где царит блистательный Андрей Василевской, оборонительной и атакующей со здоровыми Кучеровым, Пойнтом и Стэмкосом. Поэтому оптимальной ставкой вижу победу «Тампы» в основное время», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 6.75.



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