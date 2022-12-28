«Питтсбург» — «Детройт»: ставка Германа Титова на игру КХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч НХЛ «Питтсбург» – «Детройт».
Ставка: победа «Питтсбурга» за 1.82.
«Рождественская пауза пошла на пользу возрастным лидерам «Питтсбурга», которые получили возможность перезагрузиться. В конце декабря «Пингвинз» набрали превосходный ход, за 10 матчей уступив лишь дважды — оба раза «Каролине».
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Детройт», напротив, не может занести месяц себе в актив. В последних семи играх у «Ред Уингз» лишь одна победа. Спад объясняется в том числе травмами ведущих хоккеистов: Задины, Хагга, Бертуцци. Отдохнувший «Питтсбург» видится фаворитом матча. Тем более что «Пингвинз» будут полны мотивации вернуть должок за разгромное поражение на старте сезона. В начале чемпионата перестроечный «Детройт» приятно удивил, но в декабре попал в кризис. Так что поставлю на победу «Питтсбурга» в основное время», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 6.75.
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