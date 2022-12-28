«Динамо» Минск — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Беларуси

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск – «Торпедо».



Ставка: победа «Торпедо» и ТБ 6.5 за 6.9.



«Минчане подошли к матчу с нижегородцами с действующей серией из шести поражений подряд. Сюда ещё следует добавить какое-то совершенно нечеловеческое невезение, обрушившееся на «зубров» после перерыва в чемпионате, а также нехватку сил на концовку матчей – посмотрите, сколько шайб они в третьих периодах напропускали.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Торпедо» подошло с противоположной стороны. У команды Игоря Ларионова серия из пяти побед подряд, и, что в данной ситуации крайне важно, в третьих периодах автозаводцы прибавляют. Причём подчас настолько мощно, словно бы и предыдущих двух периодов не было. Молодёжь, однако…



По статистике всё ясно: «Торпедо» по всем компонентам лучше. Два междусобойчика соперники в текущем сезоне уже сыграли, оба в Нижнем Новгороде. Вроде бы соперники обменялись победами, но при этом нижегородцы с этих двух матчей поимели три очка, а минчане только два.



Вывод. «Торпедо» будет фаворитом предстоящего матча, где может быть более чем приличное количество заброшенных шайб. Потому что у минчан в обороне проходной двор, а нижегородцы играют по бразильской системе. То есть тотал превысит 6.5. А «Торпедо» в итоге наберёт на выезде два очка, причём сделает это в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 6.75.



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