«Адмирал» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Адмирал» — «Амур».
Ставка: «Амур» победит в матче за 2.40.
«У «Амура» была прекрасная возможность вновь войти в зону плей-офф Восточной конференции, выдавив оттуда казахстанский «Барыс». Для этого надо было дома победить ближайшего географического соседа. Собственно говоря, мой прогноз на тот матч и строился на том, что хабаровчанам победа нужна кровь из носу, а когда происходит подобное плюс сопернику результат не слишком важен, итог матча обычно оказывается предопределённым. Но не тут-то было. Когда хабаровчане почувствовали близость вожделенной цели, у них затряслись ручки, и они так ничего и не смогли сделать против не бог весть какого, просто прилично цепляющегося «Адмирала».
Лучшие прогнозы на сегодня.
То есть то, что хабаровчане смогли сделать дважды за сезон, они не смогли сделать в третий раз, когда это было особенно нужно. Теперь задача усложняется многократно, теперь будет не совсем привычная узкая площадка, требующая несколько иной хоккей. Теперь будут трибуны, подгоняющие соперника, а не тебя. Но, с другой стороны, не будет гонки за результатом, то есть в психологическом плане хабаровчане будут более раскованными.
А ещё «Амур» в последнее время играет против «Адмирала» во Владивостоке гораздо лучше, чем дома. И четыре последних междусобойчика из пяти хабаровчане выиграли. Именно этот факт вкупе с потенциальной психологической раскованностью предлагаю взять в прогнозе за основу. Поэтому прогнозирую очередной не слишком обильный на заброшенные шайбы матч с тоталом, не превышающим 6.5. По итогам этого матча «Амур» любым способом наберёт во Владивостоке два очка», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 7.42.
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