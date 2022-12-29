«Тампа» — «Рейнджерс»: прогноз Виталия Славина на матч НХЛ

Известный хоккейный обозреватель Виталий Славин дал прогноз на матч чемпионата НХЛ «Тампа» — «Рейнджерс».



Ставка: победа «Рейнджерс» в матче за 2.33.



«Важнейший матч для обоих клубов с прицелом на будущее. Сенсационный спурт «Вашингтона» — 10 побед в 11 последних турах, в том числе 28 декабря над «Рейнджерс» (4:0), привёл к тому, что ньюйоркцы с 43 очками рухнули на границу кубковой зоны на Востоке, а «Лайтнинг» с 41 баллом и вовсе из восьмёрки выпал. Правда, у южан относительно «рейнджеров» четыре игры в запасе – 32 против 36, но очки в них ещё нужно набрать.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Небольшое преимущество гостей в том, что рождественская пауза у них завершилась раньше, чем у «Тампы». Хотя лучше бы этого матча (0:4 дома от «Кэпиталз») не было: тренер «синих рубашек» Жерар Галлан мощно раздолбал подопечных:



«Сегодня мы были мусором. Мы не заслуживали победы. Большинство парней не показали никакого желания усердно работать на льду».



Да, мотивации у ньюйоркцев теперь будет выше крыши, а «молниям» после 22 декабря, когда ушли на короткие предновогодние каникулы, придётся играть два дня подряд – 29 декабря с «Монреалем», 30-го – с «Рейнджерс». К тому же после двух смачных оплеух – 1:4 в Торонто (с Василевским в воротах) и 4:7 в Детройте. Так что и у команды Кучерова будет огромное желание реабилитироваться перед собственной публикой.



Весь вопрос – кто встанет в ворота хозяев? Василевский вряд ли сыграет два вечера подряд. Так что против Шестеркина выйдет, скорее всего, ветеран Эллиотт, что обещает высокий тотал. Не менее пяти голов. А победу рискну отдать всё-таки «Рейнджерс» — пусть и в дополнительное время», — сказал Славин.



Экспресс с коэффициентом 7.42.



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