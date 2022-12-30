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«Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Казани

«Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Казани
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 6.5 за 2.11.

«Итак, Зинэтула Хайдярович вернулся и теперь не просто работает с командой, но и отвечает за результат. Это уже третье пришествие Хрис… то есть Билялетдинова в «Ак Барс», и по двум предыдущим мы помним, что всё делалось неторопливо, обстоятельно, но неотвратимо. Не знаю, хватит ли Биллу времени до плей-офф, но прибавление в игре его «новой-старой» команды будет наверняка.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И оно непременно понадобится в матче с «Нефтехимиком». Во-первых, потому, что «Нефтехимик» сейчас, после паузы, реально играет весьма прилично. Во-вторых, потому, что против «Ак Барса» он будет рваться надвое (при отсутствии, конечно же, команды «Отставить!», которой сейчас не будет).

Конечно, победа «Нефтехимику» нужна больше. Он идёт прямо вслед за «Трактором», и зона плей-офф Восточной конференции совсем недалеко. Но «Трактор» сейчас прёт как… трактор, и «Нефтехимику» отставать нельзя. Однако всё-таки основополагающим в данном противостоянии я считаю тот факт, что в нынешнем сезоне оно имеет ярко выраженный домашний уклон, то есть в двух предыдущих матчах победили хозяева.

Поэтому предположу достаточно упорное противостояние, в котором «Нефтехимик» ляжет костьми и, может быть, даже сумеет в этом матче что-то поиметь. Не думаю, что будет много заброшенных шайб, тотал вряд ли взлетит выше 6.5. По итогам этого матча, полагаю, хозяева наберут два очка», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 10.72.

Третьяк: к плей-офф «Ак Барс» с Билялетдиновым подойдёт в другом состоянии.

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