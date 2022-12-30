ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – «Локомотив».



Ставка: ничья за 3.92.



«Это будет не столько хоккей, сколько тренерские шахматы. Причём в трёхмерном пространстве. ЦСКА сейчас, конечно, хорош, а после своей второй победы над СКА так ещё и на сплошном позитиве. А у «Локомотива», на минуточку, действующая серия из пяти побед подряд и 11 побед в 13 последних матчах. В том числе, кстати, и над ЦСКА, одержанная совсем недавно, 23 декабря.



Лучшие прогнозы на сегодня.



То есть столкновение получится мощным, но отнюдь не обильным на заброшенные шайбы. Обороняться умеют все, но «Локомотив» это делает особенно хорошо. Хотя, в принципе, в матчах с заведомо более слабым соперником иногда и позволяет себе расслабиться, как это было в предыдущем туре в игре с «Куньлунем». В том матче ярославцы пропустили две шайбы, но ответили на них четырьмя, а при необходимости могли бы это количество и удвоить.



Итак, нас ждёт весьма низовой матч с тоталом, который не превысит 6.5. По результатам этого матча наиболее вероятный вариант, на мой взгляд, всё-таки ничья в основное время. Пусть я стараюсь избегать таких прогнозов из-за повышенной тонкости этой материи (одна «бабочка», один «плюх» — и прогноз летит к чертям собачьим), но в данном случае я действительно не вижу победителя. Зато вижу две равные команды, где плюсы и минусы взаимно компенсируются. Кроме того, в преддверии Нового года никто не будет гореть желанием проиграть, а значит, оба соперника станут играть осторожно вдвойне», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 10.72.



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