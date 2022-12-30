«Сельта» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на игру Примеры 30 декабря

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Сельта» – «Севилья» в 15-м туре Примеры сезона-2022/2023.



Ставка: «Севилья» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.80.



«Сельта» у себя на стадионе «Балаидос» будет принимать «Севилью». «Севилья» должна выкарабкиваться со дна турнирной таблицы. Благо, что есть и состав, и тренер Сампаоли. Но «Сельта» тоже рассчитывает выбраться из подвала турнирной таблицы. У «Сельты» сейчас 12 очков, у «Севильи» — 11. Команды соседствуют сейчас в турнирной таблице чемпионата Испании – 17-е и 18-е места. И, конечно, это не по уровню, не по составам команд. Конечно, ситуацию надо выправлять. Может быть, пауза, связанная с чемпионатом мира, как-то здесь благотворно и благоприятно на тех и других подействует.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Сельта» давно не проигрывает, если мы берём ещё товарищеские матчи, которые команда проводила в этот период. Сыграли вничью с «Боавиштой», обыграли «Брентфорд». В Кубке Короля обыграли на выезде «Гернику» со счётом 3:0.



Но и у «Севильи» вроде бы всё неплохо складывается. В товарищеском матче, например, была обыграна «Бенфика» со счётом 1:0. Потом победили голландский «Волендам» — 7:0. В последнем кубковом матче «Севилья» крупно выиграла у «Ховентуда» — 3:0.



Мне кажется, «Севилья» сейчас, поработав с новым тренером и где-то какие-то связи наиграв, должна во второй части чемпионата выглядеть поувереннее и подправить ситуацию в турнирной таблице.



Думаю, «Севилья» в этом матче не проиграет. Скорее всего, матч не получится очень результативным. Я бы остановился на варианте – X2 и тотал меньше 4.5 за 1.8. Можно пойти и дальше, сыграв через тотал меньше 3.5 за коэффициент выше двойки. Но верю, что «Севилья» на «Балаидосе» не уступит», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 10.72.



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