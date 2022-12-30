«Ман Сити» — «Эвертон». Холанд утолит жажду

31 декабря состоится матч 18-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Победа «ирисок» оценена экспертами в 22.0. Ставки на ничью принимаются за 8.00.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон» 31 декабря 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.25.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Эвертон» (31.12.2022)

После международной паузы возобновилась английская Премьер-лига. На 31 декабря запланировано шесть встреч 18-го тура. В одной из них на стадионе «Этихад» в Манчестере померяются силами местный «Манчестер Сити» и «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

После возобновления сезона «Манчестер Сити» успел провести два матча. Сначала он обыграл «Ливерпуль» (3:2) во встрече 1/8 финала Кубка лиги Англии, а затем выиграл во встрече с «Лидсом» (3:1) в АПЛ. В обоих матчах «горожане» продемонстрировали великолепный командный футбол, а забивал Эрлинг Холанд.

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В игре с «Ливерпулем» норвежец открыл счёт на 10-й минуте, а в матче с «Лидсом» оформил дубль. Голы в ворота белых нападающий праздновать не стал из уважения и любви к городу, в котором родился. Хотя отмечать ему было что. На счету Эрлинга уже 20 забитых мячей в чемпионате Англии. Он стал первым игроком в топ-лигах с таким количеством голов в текущем сезоне.

Отец форварда — Альф-Инге — за всю карьеру забил меньше — 18 мячей. Хотя немаловажно, что он выступал на позиции полузащитника. Так или иначе, Эрлинг и не думает останавливаться на достигнутом. В недавнем интервью норвежец отметил, что из-за непопадания своей национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре он был зол. Также нападающий признался, что сейчас голоден как никогда.

И это очень хорошо для «Манчестер Сити». Клуб по-прежнему занимает второе месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от лидирующего «Арсенала» при этом составляет пять очков. Все механизмы у Хосепа Гвардиолы работают как надо. Да и ресурсов хоть отбавляй. «Горожанам» осталось лишь дождаться осечек «канониров» и не оступиться самим.

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У «Эвертона» дела обстоят далеко не так здорово, как у «Манчестер Сити». Сейчас он находится в шаге от зоны вылета — на 17-й строчке. И есть ощущение, что в ближайшем будущем мерсисайдцы опустятся ещё ниже. За последние восемь туров в АПЛ они одержали лишь одну победу и один раз сыграли вничью.

Возобновили текущий сезон «ириски» просто ужасно. Они уступили «Вулверхэмптону» (1:2), который подходил ко встрече с серией без побед. На тот момент «волки» замыкали турнирную таблицу чемпионата Англии с 10 очками. И у них до сих пор самая низкая результативность в АПЛ — 10 голов в 16 играх.

Тем не менее «Эвертон» умудрился пропустить два мяча и в очередной раз получить в свой адрес критику от болельщиков. Сам он, кстати, забил за этот же период времени лишь на два мяча больше. В послематчевом интервью Фрэнк Лэмпард заявил, что его команде необходимо усиление.

Английский специалист признался, что отсутствие голов вызывает у него беспокойство. Тренер подчеркнул, что это очевидная проблема, требующая немедленного решения. По некоторой информации, с целью её устранения «Эвертон» планирует приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Энтони Элангу. Однако до конкретики дело не дошло.

Думается, в предстоящем матче «горожане» выиграют и не пропустят. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. Кстати, одержав победу в матче последнего тура АПЛ с «Лидсом», вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон установил рекорд. Бразилец быстрее всех выиграл в 150 матчах АПЛ. Для этого ему потребовалось всего 197 игр.

Эдерсон является очень качественным голкипером. Однако данное достижение относится, скорее, к командным. Оно свидетельствует о том, насколько «горожане» сейчас сильны и стабильны. Также стоит отметить, что во всех четырёх последних очных встречах они всухую обыграли «ирисок». Скорее всего, история повторится.

Прогноз и ставки на матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Эвертон» 31 декабря 2022 года

«Манчестер Сити» отлично возобновил сезон, одержав результативные победы в играх с «Ливерпулем» и «Лидсом». Думается, на домашнем стадионе «горожане» выиграют в матче с «Эвертоном», который уступил даже располагавшемуся на самом дне таблицы «Вулверхэмптону». У «ирисок» наблюдаются серьёзные проблемы с результативностью. В четырёх последних очных встречах они потерпели поражения, так и не сумев забить. Всё ведёт к очередному такому исходу.

Ставка: победа «Манчестер Сити» всухую за коэффициент 1.79.

Экспресс с коэффициентом 10.04.

Анчелотти заявил, что у Азара будет важная роль в «Реале».

Прогноз на матч «Вальядолид» — «Реал» с коэффициентом 2.40.

Зинченко заявил, что не считает Месси величайшим игроком в истории.

Прогноз на матч «Барселона» — «Эспаньол» с коэффициентом 2.75.