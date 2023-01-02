США — Германия: прогноз Максима Лебедева на игру 1/4 финала МЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира США – Германия.
Ставка: победа США и ТБ 6.5 за 1.49.
«В этой паре, в принципе, все ясно. И ясно все не потому, что американцы такие сильные (не особенно-то они в групповом турнире и мощными были), сколько потому, что против североамериканцев, да на их узких площадках, немцы показали свою полную беззубость, пропустив от родоначальников одиннадцать шайб.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Сейчас, в четвертьфинал, им предложат аналогичный стиль игры, и немцы запросто могут снова «поплыть». Одиннадцать шайб они, конечно, не пропустят, да и звездно-полосатые не станут перенапрягаться – им еще полуфинал играть, — но немцев повозят мордами об лед славно.
Поэтому лично для меня в этом противостоянии все ясно. Да и само слово «противостояние» — это слишком громко сказано. В достаточно изобильном на заброшенные шайбы (в основном в ворота сборной Германии), с тоталом, превышающим 6.5, звездно-полосатые «унасекомят» немцев в основное время. Потому что любой другой результат будет означать серьезную недоработку тренерского штаба американской сборной, и ее перспективы дальше полуфинала не распространятся», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 9.31.
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