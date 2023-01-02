Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги 1 «Ренн» — «Ницца».
Ставка: «Ницца» не проиграет за 1.92.
«Ренн» неожиданно уступил в первой игре после паузы на мировое первенство в Катаре. Ему не удалось одолеть на выезде середняка Лиги 1 «Реймс». Соперник победил со счётом 3:1, обнажив проблемы подопечных Бруно Женезио в обороне. «Ренн» выглядел слабо в общекомандном прессинге, и если футболисты не прибавят в физических кондициях, то борьбу за путёвку в Лигу чемпионов им не выиграть. Пока «Ренн» на четвёртой позиции Лиги 1.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Несмотря на то что Люсьен Фавр со своими подопечными застрял в середине турнирной таблицы, он крайне опасен именно в выездных матчах. С учётом встреч еврокубков, «Ницца» уступила всего одну из последних девяти игр. Только великолепному «ПСЖ» удалось преодолеть все защитные редуты, которые умело выставляет на поле опытный швейцарский наставник. Мбаппе и Месси выиграли с большим трудом со счётом 2:1.
Люсьен Фавр и его подопечные отлично выступают на выезде. Они выстраивают непроходимый редут у своих ворот и терпеливо ждут ошибку соперника. Да и «Ренн» не может их обыграть на своём поле уже семь матчей (пять поражений и лишь две ничьих). Рекомендуем изучить ставку ничья или победа «Ниццы» за коэффициент 1.92.
Экспресс с коэффициентом 9.31.
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