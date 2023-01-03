«Амур» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Динамо» Минск.



Ставка: победа «Амура» и ТБ 4.5 за 3.26.



«В последнем матче 2022 года «Амур» не только подарил своим болельщикам победу, но и ушёл с последнего места Восточной конференции. С одной стороны, до зоны плей-офф рукой подать. С другой – а кого оттуда выдавливать? Разогнавшийся к Новому году «Трактор»? «Ак Барс»? «Адмирал»?



Лучшие прогнозы на сегодня.



Впрочем, это уже не проблемы «Амура». Если хабаровчане удачно начнут Новый год (а календарь этому способствует, давая им в соперники по два раза минчан и казахстанцев), то уже «Ак Барс» с «Трактором» будут разбираться, кому из них уступать место в зоне плей-офф.



У минчан пока всё выглядит весьма депрессивно. У сябров действующая серия из восьми поражений подряд и пока никакого проблеска впереди. Потому что впереди дальневосточная серия, в которой минчане традиционно не блещут, да и вообще на выезде играют гораздо слабее, нежели дома. В Хабаровске они наверняка будут играть «с колёс», разница во времени накроет их только во Владивостоке, но легче от этого не будет. Тем более что играть концовки матчей они почему-то так и не научились.



В общем, всё сводится к тому, что быть минчанам в Хабаровске битым. Прогнозирую средний по голевой наполняемости матч, тотал которого превысит 4.5. А в итоге «Амур» наберёт два очка, причём сделает это в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 8.71.



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