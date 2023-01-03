«Торпедо» — ХК «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 3 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — ХК «Сочи».



Ставка: победа «Торпедо» и ТБ 5.5 за 2.24.



«Сочинцы сами привели себя в состояние, когда ни в каком матче, где бы он ни проводился, они не могут быть фаворитами по определению. К тому же дедлайн уже прошёл, подарков из Санкт-Петербурга больше ждать не следует, а один Мичков в поле не воин.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Добавим сюда тот факт, что в нынешнем сезоне соперники встречались уже дважды. Оба раза победили нижегородцы, и оба раза они сделали это, что называется, «с шутками и прибаутками».



Статистику, сами понимаете, сравнивать бессмысленно, поскольку при виде сочинской статистики хочется удавиться в туалете. У нижегородцев всё отлично, они бьются за первую четвёрку Западной конференции, причём бьются небезуспешно, учитывая, какие монстры их в этой самой конференции окружают. И домашний матч южанам они могут отдать собственными руками, но я всё-таки надеюсь, что этого не произойдёт.



Итак, ожидаю достаточно весёлый в голевом исполнении матч, тотал которого точно улетит за 5.5. Сочинцы, конечно, будут цепляться и огрызаться как могут, другое дело, что и цеплялка, и огрызалка у них сейчас совсем маленькие. Поэтому самое позднее в третьем периоде нижегородцы сочинцев всё-таки согнут в бараний рог, после чего отпразднуют победу в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 8.71.



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