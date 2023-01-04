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«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: прогноз Эдуарда Мора на встречу АПЛ 4 января

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: прогноз Эдуарда Мора на встречу АПЛ 4 января
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.22.

«Кристал Пэлас» идёт в середине таблицы. После ЧМ команда выиграла один матч, а другой проиграла – ничего неожиданного.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Тоттенхэм» заработал всего одно очко в двух турах и уступил свое место в ЛЧ «Манчестеру». Конечно, нужно исправляться. Я бы не сказал, что команда играла плохо. Но чего-то ей не хватало.

Думаю, что сейчас пришло время «Тоттенхэму» показать свою лучшую игру.

Каким бы ни был хорошим «Кристал Пэлас», но «Тоттенхэм» должен побеждать. Невезение не бывает бесконечным», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 8.74.

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