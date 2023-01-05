Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Португалии «Санта-Клара» — «Брага».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.90.
«Санта-Клара» готова доставить фавориту немало проблем в домашнем матче, ведь сейчас она переживает лучшие времена. В последнем туре хозяева не смогли совладать с «Жил Висенте», пропустив всего один гол (0:1), однако это поражение стало для них первым за пять предыдущих встреч в чемпионате. Важно отметить, что на данном отрезке «Санта-Клара» смогла отобрать очки даже у лидера, «Порту» (1:1), поэтому «Брага» тоже выиграть без труда на сей раз не сможет.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Азореанцы» забивали хотя бы один гол в пяти из семи последних матчей, а оборона гостей надёжностью вовсе не отличается. Впрочем, для сенсации активности хозяев в атаке в предстоящей игре, очевидно, не хватит. «Оружейники» также пребывают в отличной форме, одержав четыре победы в пяти последних играх – в том числе и над «Бенфикой», пропустившей три безответных мяча (3:0).
В то же время в трёх предыдущих турах команда пропускала в двух случаях, поэтому рассчитывать на обоюдную результативность в этом матче можно. Таким образом, основной ставкой можно взять общую результативность соперников. В 8 из 14 матчей «Браги» в Примейре пробивался стандартный тотал голов – тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90.
Экспресс с коэффициентом 7.00.
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