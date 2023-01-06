«Трактор» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 6 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Трактора» и ТБ 4.5 за 3.40.



«Трактор» после Нового года воскрес, воспарил, аки Феникс из пепла, одержал четыре победы в пяти последних матчах, вылез с последнего места Восточной конференции в зону плей-офф. В общем, жизнь стала налаживаться, но тут в Челябинск приехал СКА, и «Трактор» живо напомнил себя времён конца ноября – начала декабря. Когда проигрывал кому ни попадя, а челябинская оборона напоминала столь нужный на кухне предмет, через который хорошо отбрасывать макароны.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Ну, про «Автомобилист» у нас сейчас, после семи поражений подряд, как про покойника – либо хорошо, либо никак. При этом «покойник» из-за повышенного раздолбайства «Магнитки» продолжает лидировать в Восточной конференции. Но там на всех парах подлетает «Авангард», который уже начинает наводить порядок в верхушке Востока.



Кстати, в матче «Трактор» — СКА невооружённым глазом было заметно, что в третьем периоде челябинцы не перетруждались, явно держа в уме, с кем им предстоит играть, и что «Автомобилист» вообще-то отдыхал на сутки больше. И вообще, последние пару матчей свердловчане играют в целом неплохо, вот только проигрывать уже вошло в привычку, и от этого надо как-то избавляться.



В общем, «Автомобилист» в Челябинске будет избавляться, а «Трактор» — реабилитироваться. И лично мне почему-то кажется, что у хозяев получится лучше. Надеюсь, еще одного проходного двора в своей зоне челябинцы не допустят, с темпом более свежего «Автомобилиста» в целом справятся, и мы получим средний по голевому содержанию матч с тоталом, превышающим 4.5. А по итогам матча «Трактор» всё-таки наберёт столько нужные ему два очка, заодно запустив «Автомобилист» по турнирной лестнице вниз», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 9.34.



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