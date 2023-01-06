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«Ак Барс» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани

«Ак Барс» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Витязь».

Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 6.5 за 2.13.

«Очевидно, что Зинэтула Хайдярович вплотную занялся оборонительными порядками «Ак Барса». Это вполне логично. Вратарская линия у казанцев приличная, в нападении тоже хватает исполнителей, каждый из которых в одиночку способен решить исход любого поединка. То есть всё это можно отложить на попозже, а вот защитными порядками надо заниматься незамедлительно, и ими реально занимаются, что видно по игре. Да, это напрямую влияет на результативность, поскольку у Билялетдинова принято обороняться всей командой, зато приносит больше очков. Что и доказал матч предыдущего тура с «Северсталью», которую «Ак Барс» всё-таки пережал в овертайме.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Предположу, что с «Витязем» мы увидим нечто похоже. «Витязь» и «Северсталь» вообще весьма похожи по стилю игры. Понятно, что визуально преимущества у «Ак Барса» не будет, о нём будем узнавать из статистики. Но, как говорится, курица по зернышку, а на шайбочку-другую подобным способом наиграть можно, и у прежнего Билялетдинова такое было само собой разумеющимся.

То есть получаем мы невеликий с голевой точки зрения матч с тоталом, не превышающим 6.5. А по итогам этого матча хозяева любым способом либо наберут, либо отожмут, либо даже вымучат, но всё равно наберут два очка», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.34.

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