Эксперты назвали фаворита матча «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

7 января состоится матч 3-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 23:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех клуба из Вулверхэмптона оценён экспертами в 9.80. Ставки на ничью принимаются за 6.30.

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 9.69.

В «Пари НН» опровергли переговоры о подписании Дзюбы.

Прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал» Мадрид с коэффициентом 3.80.

Гулиев: в ЦСКА я никогда не перейду.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 6.30.