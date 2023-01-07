Эксперты назвали фаворита матча «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

7 января состоится матч 3-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 23:00 мск.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех клуба из Вулверхэмптона оценён экспертами в 9.80. Ставки на ничью принимаются за 6.30.
Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.
Экспресс с коэффициентом 9.69.
В «Пари НН» опровергли переговоры о подписании Дзюбы.
Прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал» Мадрид с коэффициентом 3.80.
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Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 6.30.
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