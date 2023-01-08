«Адмирал» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Барыс».

Ставка: победа «Адмирала» в матче за 1.74.

«Дела у «Барыса» на Дальнем Востоке, мягко говоря, не идут. Уже проиграны два подряд матча в Хабаровске, а поскольку все четыре дальневосточных матча казахстанцы проводят в душераздирающем графике за пять дней, где есть лишь один неигровой день, в течение которого команде надо будет перебраться из Хабаровска во Владивосток, то это делает шансы казахстанцев ещё более призрачными.

Смотрите: во Владивостоке для них будет третий матч за четверо суток. При том, что «Адмирал» свой предыдущий матч с минчанами сыграл на сутки раньше. И это был лишь один матч, а не два подряд. Добавим сюда не слишком привычную владивостокскую площадку, которая считается узкой даже по канадским меркам, поскольку проходит по нижней границе энхаэловских размеров.

Добавим сюда традиционную «домашность» «Барыса», который играет на выезде сильно хуже, чем дома (в Астане казахстанцы набирают 56,0% очков, а на выезде лишь 39,1%). Получается, что даже явно просевший в последнее время «Адмирал» на фоне «Барыса» выглядит настоящим хоккейным монстром, поджидающим свою жертву.

Поскольку оба соперника предпочитают играть с большой оглядкой на свои ворота, голевого водопада в предстоящем матче ждать не следует. Особенно с учётом того, что менее чем через сутки им играть ещё раз и силы надо приберечь.

По итогам матча «Адмирал» любым способом наберёт два очка. Возможно, отдаст «Барысу» одно, но, скорее всего, вряд ли».