«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона» в 16-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка 1: обе забьют за 1.67.

Ставка 2: тотал матча 2-3 гола за 1.97.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Центральной встречей тура Примеры будет игра «Атлетико» и «Барселоны». За последние пять матчей «Барселона» выиграла у «Атлетико» всего один раз, хотя ранее мадридский клуб был для каталонцев удобным соперником. Месси очень много забивал «Атлетико».

«Барселона» сейчас играет очень неровно. Матч с «Интерсити» в Кубке Испании — наглядное тому подтверждение. «Барселона» смотрелась очень бодро, много атаковала, но умудрилась пропустить от команды из третьего дивизиона аж три мяча. Даже пришлось сыграть дополнительное время, хотя надо признать, что там была ротация — но Хави отметил, что голы были пропущены необязательные. В любом случае такая победа — это «так себе».

«Атлетико», в свою очередь, этот раунд Кубка прошёл на классе. Если говорить о чемпионате Испании, то в матче с «Эльче» «Атлетико» был в полном порядке. Красивая победа, отличный гол забил Мората. В прекрасной форме находится Жоау Феликс после чемпионата мира. «Атлетико», как всегда, неплох в обороне, но не без изъянов.

Мне кажется, что в этом матче стоит сыграть ставку «обе забьют», так как «Атлетико» уже не славится такой суперобороной, не всегда выручает Облак. У «Барселоны» также могут возникнуть проблемы в обороне просто из ниоткуда.

Учитывая, что на кону многое стоит, и надо сказать, что в последнее время команды играют не очень результативно, я бы взял ещё и тотал 2-3 мяча. Но ставка «обе забьют» всё же аккуратней».

Экспресс с коэффициентом 5.74.

Где покажут матч «Атлетико» — «Барселона».

Прогноз Александра Мостового на матч «Атлетико» — «Барселона».

Андрей Гордеев: я бы сработался с Дзюбой.

«Пари НН»: Дзюба предложил свои услуги, но нам это неинтересно.