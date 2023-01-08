Воспользуется ли «Барселона» поражением «Реала»? Матч с «Атлетико» будет тяжёлым

«Сливочные» допустили осечку, и теперь у Хави есть шанс оторваться от преследователя, но как это сделать без Левандовского?

8 января состоится матч 16-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Барселона». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех мадридцев оценивается в 3.18. На ничью дают коэффициент 3.62.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч 16-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Барселона» 8 января 2023 года

Букмекеры сомневаются в результативности матча «Атлетико» – «Барселона»: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Барселона» (08.01.2023)

Каждый из матчей Примеры среди команд из верхней части таблицы может стать ключевым в борьбе за чемпионство и при любых раскладах становится центральным в туре. Вечером 8 января встретятся «Атлетико» и «Барселона». Начало встречи — в 23:00 мск.

Для «матрасников» текущий сезон складывается неудачно. Команда Диего Симеоне провалилась в Лиге чемпионов, заняв последнее место в группе. В Примере клуб занимает четвёртую строчку, потеряв шансы на чемпионство. Отставание в 11 очков от «Реала» и «Барселоны» — это не шутки. Отыграть такой гандикап может не получиться.

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«Атлетико» не отличается стабильностью, и тяжело угадать, где «матрасники» в следующий раз потеряют очки. Даже матчи дома не гарантируют мадридцам положительного результата. Команда выиграла только в 8 из 15 матчей. Осечки клуб допускал даже со скромными «Райо Вальекано» и «Эспаньолом».

«Барселона» после паузы вернулась не в лучшем состоянии. Сначала сыграла вничью в матче с «Эспаньолом». Судья показал 16 жёлтых карточек, а двум футболистам пришлось покинуть поле. Свой рекорд в 18 карточек на матче Нидерланды – Аргентина Лаос не побил, но очень старался. Потеря очков вылилась в проблемы.

Матч Кубка с «Интерсити» гости тоже не смогут занести себе в актив. Они умудрились пропустить три гола и вынуждены были спасаться, вырывая победу в экстра-тайме. Лишние потраченные силы, нервы и обилие критики, которая свалилась на Хави и его команду.

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Каталонцам сейчас очень нужен сильный матч, в котором они смогут показать себя с лучшей стороны, но с «Атлетико» это сделать сложно. «Матрасники» умеют мешать сопернику, закрывать его сильные стороны, не давать проявить себя атаке. Даже на случай таких матчей у Хави был козырь в рукаве, но в этот раз его вытащили заранее.

Роберт Левандовски не сыграет в Мадриде, а будет отбывать дисквалификацию. Вместе с ним и Жорди Альба — это уже не так критично, но опыт испанца точно пригодился бы. Поляк очень быстро стал важнейшей фигурой в команде, он принял участие ровно в половине голов «Барселоны» в Примере.

Определить фаворита в этом матче очень сложно, ведь любая мелочь может стать решающей на чаше весов. Лучше присмотреться к другим ставкам. Интересно выглядит вариант с удалением в матче. В играх между испанскими грандами такое отнюдь не редкость. Да и вообще обе команды не так уж редко нарываются на красную карточку даже в обычных матчах – у «Барселоны» четыре удаления, а у «Атлетико» три.

«Реал» потерпел поражение в матче 16-го тура с «Вильярреалом». Таким образом, у каталонцев появилась реальная возможность оторваться от преследователя на три очка. При такой плотной борьбе это хорошее преимущество. От этого накал страстей вырастет вдвое, но подопечные Хави выложат все козыри.

Прогноз и ставки на матч 16-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Барселона» 8 января 2023 года

Накал страстей в матче будет запредельным, а грубых футболистов хватает. В прошлом матче между клубами не обошлось без удаления. Судья Хосе Мунуэра Монтера довольно строгий, на его счету в текущем сезоне девять матчей в Примере, в которых он дал пять удалений. Одно из них пришлось на дерби «Атлетико» – «Реал». Рискнём и поставим на удаление.

Ставка: удаление в матче за 3.24.

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