«Атлетико» — «Барселона»: где смотреть онлайн, бесплатная трансляция матча, прямой эфир

8 января состоится матч 16-го тура Примеры «Атлетико» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск.
Прямую трансляцию матча будет вести только стриминговый сервис Okko Спорт.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.33. Успех мадридцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.50.
Букмекеры сомневаются, что матч «Атлетико» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.
Экспресс с коэффициентом 7.93.
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Манчестер Сити».
Прогноз Александра Мостового на матч «Атлетико» — «Барселона».
Прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона» с коэффициентом 2.95.
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