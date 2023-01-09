Прогноз на матч итальянской Серии А «Верона» — «Кремонезе»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Верона» – «Кремонезе».



Ставка: «Кремонезе» не проиграет за 1.76.



Пришло время для встречи двух абсолютно худших клубов итальянского чемпионата этого сезона. «Верона» перед матчем является фаворитом, но отнюдь не только по причине домашнего статуса игры. Хозяева впервые за несколько месяцев смогли не проиграть – десять поражений подряд было у них, но ничья с «Торино» позволила начать год с позитивной ноты. У «Вероны» слабейшая оборона Серии А и очень нестабильное нападение, однако во многом этой команде просто не везёт, так как играет она довольно дисциплинированно.



Лучшие прогнозы на сегодня.



За время неприятной серии она лишь раз пропустила больше двух голов и никому не позволила себя обыграть с крупным счётом, хотя уже встречалась со всеми представителями еврокубковой зоны. «Кремонезе», в свою очередь, выступает не столь уверенно. Да, гости проиграли лишь два последних матча, и оба – крепким «Эмполи» (0:2) и «Ювентусу» (0:1), но это не имеет значения, ведь команда остаётся единственной без побед.



«Верона» хотя бы не дрогнула в ответственный момент с «Сампдорией» (2:1), тогда как гости не реализовали слишком много моментов в играх с прямыми конкурентами. Также важно отметить, что «тигры» не могут забить ни одного мяча на протяжении трёх туров. По уровню возможностей соперники равны, и оба делают серьёзную ставку на оборону. Основной ставкой возьмём «гости не проиграют» за 1.76.



Экспресс с коэффициентом 5.05.



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