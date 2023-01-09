«Атлетик» — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на матч испанской Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетик» – «Осасуна» в 16-м туре Примеры сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Атлетика» за 1.70.



«Закрывает 16-й тур Примеры матч в Бильбао на «Нуэво Сан-Мамес», где «Атлетик» будет принимать «Осасуну». Команды недалеко друг от друга в турнирной таблице. «Осасуна» приятно удивляет в этом сезоне под руководством Хагобы Аррасате. Правда, не очень много памплонцы забивают – всего 16 мячей в 15 матчах, пропущено столько же. Но между Бильбао и «Осасуной» всего два очка в таблице.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Атлетик» хорош в последнее время. В Кубке Испании на предыдущей стадии победили и не пропустили, «на ноль» сыграли с «Бетисом» на выезде. В целом команда у Эрнесто Вальверде выглядит очень здорово. Сейчас мало травмированных у «Атлетика», да и играют дома. Да, статистически «Осасуна» не самый приятный соперник для Бильбао. В последний раз «Атлетик» выиграл 2:0, но до этого несколько матчей подряд не мог дома победить памплонцев. И всё-таки сейчас, в начале года, думаю, неплохие шансы у Бильбао прихлопнуть «Осасуну» при своих болельщиках. Мой прогноз – победа «Атлетика». Он просто сильнее», — сказал Генич.



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