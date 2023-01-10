Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«МЮ» — «Чарльтон»: прогноз Ивана Млечного на матч Кубка лиги

«МЮ» — «Чарльтон»: прогноз Ивана Млечного на матч Кубка лиги
Комментарии

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС Иван Млечный дал прогноз на матч Кубка лиги «МЮ» — «Чарльтон».

Ставка: победа «МЮ» и ТБ 2.5 за 1.38.

«Обсудим матч «МЮ» — «Чарльтон» в рамках Кубка лиги. Давно мы не слышали ничего о «Чарльтоне», хотя совсем недавно команда играла в АПЛ, но сейчас уже даже не в Чемпионшипе, причём шансов продвинуться выше первой лиги не очень много. В середине таблицы располагается команда.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«МЮ» сейчас на ходу, не проиграл ни одного матча после чемпионата мира и практически не пропускает. Думаю, что в данной встрече всё снова повторится и «МЮ» уверенно победит. Да, могут играть и дублирующие составы, но при тен Хаге команда явно преобразилась и настроена выиграть какой-то трофей.

У «Чарльтона», как бы он ни пытался, вряд ли есть шансы остановить «Юнайтед». Думаю, что «МЮ» выиграет при ТБ (2.5), а также «Чарльтон» не забьёт», — сказал Млечный.

Экспресс с коэффициентом 6.02.

Льюис Хэмилтон может стать совладельцем «Манчестер Юнайтед».

Льорис объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

«Ницца» объявила об увольнении Фавра с поста главного тренера.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023