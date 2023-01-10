«МЮ» — «Чарльтон»: прогноз Ивана Млечного на матч Кубка лиги

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС Иван Млечный дал прогноз на матч Кубка лиги «МЮ» — «Чарльтон».
Ставка: победа «МЮ» и ТБ 2.5 за 1.38.
«Обсудим матч «МЮ» — «Чарльтон» в рамках Кубка лиги. Давно мы не слышали ничего о «Чарльтоне», хотя совсем недавно команда играла в АПЛ, но сейчас уже даже не в Чемпионшипе, причём шансов продвинуться выше первой лиги не очень много. В середине таблицы располагается команда.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«МЮ» сейчас на ходу, не проиграл ни одного матча после чемпионата мира и практически не пропускает. Думаю, что в данной встрече всё снова повторится и «МЮ» уверенно победит. Да, могут играть и дублирующие составы, но при тен Хаге команда явно преобразилась и настроена выиграть какой-то трофей.
У «Чарльтона», как бы он ни пытался, вряд ли есть шансы остановить «Юнайтед». Думаю, что «МЮ» выиграет при ТБ (2.5), а также «Чарльтон» не забьёт», — сказал Млечный.
Экспресс с коэффициентом 6.02.
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